Dolar ve enflasyon düştü konut kredisinde 70 bin TL'lik avantaj

Döviz kurları ve enflasyon oranlarındaki düşüş sonrası konut kredisi faiz oranları düşüş trendine girerken, 500 bin TL'lik kredide en düşük sabit faizli kredi ile enflasyona endeksli kredi arasındaki fark 70 bin TL oldu.

İstanbul seçimlerinden kaynaklı oluşan belirsizliklerin kur üzerindeki baskısının kalkması ve G-20 zirvesinde ABD ile ilişkilere yönelik olumlu mesajların verilmesi piyasaları rahatlattı. Hafta içinde borsa 100.000 puanı aşarken ABD piyasalarının kapalı olduğu perşembe günü dolar kuru 5.60’ın altına, Euro ise 6.32’ye kadar geriledi.

Başta Amerikan Merkez Bankası (FED), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Rusya Merkez Bankası’nın (CBR) politika faizlerinde indirim sinyalleri vermesi gelişmekte olan ülke para birimleri için olumlu seyir yarattı.

Merkez Bankası faizi indirimi yapabilir

Yurt içinde ise Haziran ayı Enflasyonunda yaşanan düşüş ve gıda enflasyonun da yaşanan ciddi gerilemenin ardından gözler TCMB’nin Temmuz ayı Para Politikası Kuruluna çevrildi. Uzmanların beklentilerine göre gelişmeler sonrasında Merkez Bankası Temmuz ayında politika faiz indiriminde bulunabilir.

Konut Kredisi Faiz Oranlarında Son Durum

Gelişmelerin yarattığı olumlu havadan etkilenen konut kredisi faiz oranlarında yaşanan düşüş de hızlanıyor. 5 Mayıs itibariyle konut kredisi faiz oranları ortalaması yüzde 2.02’ ye düştü. En düşük konut kredisi faiz oranı ise yüzde 1.54 seviyesine geriledi. Ayrıca Temmuz ayında Enflasyon Endeksli Konut Kredisi faizleri de 25 puan düşerek yüzde 1.50’a geriledi.

En Uygun Konut Kredisi Hesaplama Kredi Pazarı'nın araştırmalarına göre, haftanın son işlem gününde 100.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama yapılığında 5 yıl vadeli kredinin aylık taksitleri 2.550 TL, 10 yıl vadeli kredinin aylık taksitleri de 1.800 TL’ ye denk geliyor. Söz konusu tutarda kredinin 10 yıl vade sonunda toplam geri ödemesi yaklaşık 219.000 TL oluyor.

Hangisi seçilmeli?

Enflasyonun gelecek aylarda tek haneye inmesi bekleniyor. Bu durum enflasyona endeksli krediyi tercih edenlere de oldukça avantaj yaratıyor. Öyle ki eğer enflasyon tek hanelere gerilerse konut kredisi faizi de yüzde 1’in altına bile inebilir. Fakat enflasyondaki düşüşle Merkez Bankası’nın da faiz indireceği beklentisi de oluştu. Merkez’in faiz indirmesi sabit faizli konut kredi oranlarında da düşüşe sebep olabilir. Bu durumda eğer sabit faizli kredi avantajlı duruma geçerse, enflasyona endeksli krediyi tercih edenler hiçbir ceza ve masraf ödemeden sabit seçeneğine geçiş yapabilecek.