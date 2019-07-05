Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları

Adetli kadın kuran okuyabilir mi Fatiha başta olmak üzere dua edebilir mi? Diyanet adetliyken Kur'anı Kerim okunamayacağını söylüyor. Cuma gününde ve mübarek günlerde adetliyken okunabilecek dualar konusunda ise bir sınırlama yok.

Adetli kadınlar cuma günleri gibi mübarek günlerde Kur'an okuyup, namaz kılamazlar. Ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı fetvalarına göre kadınlar adet (regl-hayız) durumunda şunları yapamazlar: namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, cinsel ilişkiye giremez, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler. Diyanet İşleri adetliyken kadının Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda ise farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş bu noktanın muallak olduğunu belirtmiştir.

Peki adetli kadınlar cuma gibi mübarek günlerde neler yapabilirler hangi ibadetlere izin var okuyabilecekleri dualar neler?

Adetliyken regl döneminde namaz kılınır mı?: Adet (regl) olan bir kadının Kur'anı Kerim okuması gibi namaz kılması da haramdır. Adetliyken kuran okunamasa da kuranın dinlenmesinde bir sakınca yok. Haliyle kandilde Kur’an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir, her çeşit zikir ve dua yapabilir, sadaka verebilirsiniz.

Adetliyken okunabilecek dualar : Adetliyken dua edilmesinde hiçbir sakınca yoktur. İstediğiniz her duayı okuyabilirsiniz. Hatta Kur'andan Fatiha da dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur’an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Mesela felak, nas, ihlas gibi dualar.

Regli döneminde zihir çekilebilir mi yapılabilecek ibadetler :Adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Bunun yanında Diyanet fetvasına göre regli döneminde kadınlar, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.

Adetliyken Kur'an okunabilir mi Diyanet fetvası : Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur’an okuyamaz. Diyanet bunu Hz. Muhammed'in şu hadisine dayandırıyor: “Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmizî) buyurmuştur. Bu genel yaklaşımın yanında Hanefî ve Şafiiler dua ve zikir kasdıyla dua anlamı içeren âyetlerin okunabileceğini; Şafiiler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf’ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbeliler ise Kur’an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir. Maliki mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır. Bu iki görüşten âdetli kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf’a dokunabileceği ve Kur’an-ı Kerim’i okuyabileceği ictihadını tercih etmişlerdir.

Adetliyken Kur'anı Kerim'e dokunulabilir mi : Diyanet İşleri Din yüksek kurulu bu konuda şöyle diyor : Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhepleri ile Malikî mezhebindeki ağırlıklı görüşe göre, cünüp veya hayız hâlindeki kimselerin Mushaf’a dokunmaları caiz değildir.

SÜLEYMAN ATEŞ : KADINLAR ADETLİYKEN KUR'AN OKUYABİLİR, NAMAZ KILABİLİR!

İslam alimlerinin büyük bir kısmı kadınların adet zamanlarında namaz kılamayacaklarını, Kur'an-ı Kerim okuyamayacaklarını söylerken, İslam alimleri arasında farkıl görüş bildirenlerde bulunmaktadır. Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş'e göre ise kadınlar regl ve lohusa halindeyken de namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir ve her tür ibadetini yerine getirebilir.

Süleyman Ateş kişisel internet sayfası suleyman-ates.com'da bir okurunun adetli-regl halindeyken ibadet edilip edilmeyeceği yönündeki soruya şu yanıtı veriyor:

"Sana hayd (âdet görme)den soruyorlar. De ki: 'O eziyettir.' Âdet halinde kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın emrettiği yerden onlara varın. Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever!" (Bakara: 222)

Kur'ân-ı Kerîm'in kendisinde ne âdetin süresinden, ne de âdetli iken Kur'ân okunamayacağından, namaz kılınamayacağından, oruç tutulamayacağından söz edilir. Hayd tıpkı idrar tutamamak gibi bir özürdür. Özürlü erkek ibâdetten mu‘âf tutulmaz, sadece her vakit için abdest alıp ibâdetini yapar.

Bir kadın, Allah'ın Elçisine gelip düzensiz âdet gördüğünü, bu durumda namaz kılıp kılamayacağını sormuş, Allah'ın Elçisi ona: "O gerçek âdet değildir, yıkan ve namazını kıl!" demiştir (Müslim, Hayd: b. 14, h. 62-64). Bu kadın, her vakitte yıkanıp namazını kılarmış. Âdetin düzenli olup olmamasıyla akan kanın niteliği değişmez. Hepsi de adet kanıdır. Adetten kesilen kadından kan gelmez.

TEK YASAK CİNSEL İLİŞKİ : Kur'ân, âdetli kadının neyi yapamayacağını söylüyor: O da cinsel ilişkidir. Kadına eziyet vereceği için erkeklere, bu durumdaki kadınla ilişkiye girmemeleri emredilmiştir. Maksat kadına eziyet vermemek, bir de o durumda kadına karşı bir soğukluk duygusu oluşma olasılığını önlemektir.

Bunun dışında regl (âdet) hali, normal bir özür durumudur. Nasıl cünüp kimse su ile yıkanamadığı takdirde teyemmüm ederek namaz kılıyorsa özürlü kimse, özrü devam ede ede ibâdetini yapabiliyorsa âdetli kadın da her namaz için abdest alarak namazını kılar. Regl hali, kadını sarstığı için o durumda kadın, kendisini güçsüz hissediyorsa orucunu yiyip sonra kaza eder. Ama güçlü hissediyorsa oruç tutması daha iyidir.