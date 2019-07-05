Zincirlikuyu'da plazada korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

ZİNZİRLİKUYU'da bir AVM'nin giriş bölümünde izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

İnşaatta çalışan işçiler müdahale etti

Yangına ilk olarak inşaatta çalışan işçiler müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun duman etrafı kapladı

Bölgeyi yoğun duman kaplarken, yangın itfaiyenin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.