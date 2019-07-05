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Eski dünya şampiyonu Jack Bobridge'e 4 yıl 6 ay hapis cezası

Eski dünya şampiyonu Jack Bobridge'e 4 yıl 6 ay hapis cezası

Eski dünya şampiyonu bisikletçi Avustralyalı Jack Bobridge, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Avustralya'nın Perth kentindeki mahkemede görülen duruşmada Jack Bobridge, eski profesyonel bisikletçi Alex McGregor ile uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu bulunarak 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

İki yıldan bu yana tutuklu olarak yargılanan 29 yaşındaki eski sporcu, bu kararın ardından iki buçuk yıl daha parmaklıklar arkasında kalacak.

Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğunun yanı sıra Londra 2012 ve Rio 2016 olimpiyatlarında takım yarışlarında iki gümüş madalyası bulunan Jack Bobridge, 2016'da spordan emekliye ayrıldığını duyurmuştu.

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