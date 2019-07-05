Sözcü'den Cem Küçük'ün şok iddiasına yanıt

Yazar Cem Küçük'ün "FETÖ’den, Burak Akbay’a ve Sözcü Gazetesi’ne para akışı var." iddiasıyla ilgili Sözcü gazetesi, iftira atmakla suçladığı Cem Küçük hakkında dava açacaklarını duyurdu.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün, Sözcü gazetesiyle ilgili açıklamaları olay oldu. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuşan Küçük'ün, FETÖ şirketlerinden Sözcü'ye para akışı olduğunu söylemesi gündeme oturdu.

Yankı uyandıran iddialar sonrası Sözcü Gazetesi ve Burak Akbay Vekili Av. Zülbiye Şahin, internet sitemize yazılı açıklama gönderdi. Küçük'ün sözlerinin iddiadan öte iftira olduğu belirtilen açıklamada "Dosyada MASAK’tan gelen belgeler ile birlikte yapılan bilirkişi incelemesi sonucu sunulan raporda, Sözcü Gazetesi’ni yayınlanan Estetik Yayıncılık A.Ş’nin, hesaplarındaki ticari hareketlerin olağan ticari ilişkilerden ibaret olduğu tespit edilmiştir." denildi. İşte o açıklama:

Cem Küçük verdiği cevaplarda hukukun dışına çıkarak çirkin ve karalayıcı sözler sarf etmiştir

03.07.2019 tarihinde, sorumlu müdürü olduğunuz İnternethaber isimli haber sitenizde Hadi Özışık’ın Cem Küçük ile yaptığı bir röportaj yayınlanmıştır. Bu röportajın bir bölümünde müvekkillerim Sözcü Gazetesi ve Burak Akbay aleyhine, haksız ve karalayıcı ithamlar yer almıştır. Hadi Özışık tarafından Cem Küçük’e Sözcü Davası’nın nasıl sonuçlanacağı yönünde soru sorulmuş, Cem Küçük verdiği cevaplarda hukukun dışına çıkarak çirkin ve karalayıcı sözler sarf etmiştir. Öncelikle devam eden bir dava için nasıl biteceği yönünde görüş sorulması ve bunun aleni şekilde yayınlanması doğru değildir. Çünkü izleyicileri yanıltacak ve müvekkillerime karşı kışkırtacak şekilde, devam eden bir davanın sonucunu tahmin etmek, hakkında yorumda bulunmak, yorum yapmaya zorlamak yasal değildir.

Hiç kimse sürmekte olan bir davanın nasıl biteceğini bilemez

Cem Küçük devam eden beyanlarında, “FETÖ’den, Burak Akbay’a ve Sözcü Gazetesi’ne para akışı var.” diyerek, müvekkillerime iftira atmıştır. Cem Küçük, aynı yöndeki beyanlarını devam ettirerek, kendini adeta yargı mensubu yerine koymuş ve davanın nasıl sonuçlanacağını, kimlere ne ceza verileceğini belirten ifadeler kullanmıştır. Cem Küçük’ün bu beyanları, devam eden bir davayı etkilemeye teşebbüstür. Hiç kimse sürmekte olan bir davanın nasıl biteceğini bilemez ve bu tarz açıklamalarda bulunamaz. Aksine durum TCK m. 277 gereğince suç teşkil etmektedir. (TCK. m. 277 “Görülmekte olan bir davada, gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi…)

Ticari hareketlerin olağan ticari ilişkilerden ibaret olduğu tespit edilmiştir

Cem Küçük, müvekkillerim hakkında karalama çalışmasına devam ederken, müvekkillerimin FETÖ’den para aldığı gibi çirkin iddialarını ve iftiralarını MASAK raporuna dayandırmaya çalışmıştır. Oysaki bu iftiraların herhangi bir belgesi, delili, ispatı yoktur. O yüzden de bu sözler iddiadan öte iftiradır. Sadece çamur atmaktan ibarettir. Cem Küçük’ün bu sözleri tamamen yalan ve uydurmadır. Dosyada MASAK’tan gelen belgeler ile birlikte yapılan bilirkişi incelemesi sonucu sunulan raporda, Sözcü Gazetesi’ni yayınlanan Estetik Yayıncılık A.Ş’nin, hesaplarındaki ticari hareketlerin olağan ticari ilişkilerden ibaret olduğu tespit edilmiştir.

Kaldı ki müvekkillerin hesaplarına, FETÖ’den herhangi bir para girişi söz konusu olsaydı...

Sözcü Gazetesi’ni yayınlayan Estetik Yayıncılık AŞ.’nin hesaplarında yapılan incelemede, şirketin ticari iş ilişkisi içerisinde olduğu firmalara yapmış olduğu para alışverişinden başka herhangi bir alışverişi ya da işlemi olmadığı sonucuna varılmıştır. Yani Sözcü Gazetesi’nin mali ve ticari işlerinde herhangi yasadışı bir işlemi yoktur. Yapılan tüm ticari işlemler teamüllere ve kurallara uygundur. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Kaldı ki müvekkillerin hesaplarına, FETÖ’den herhangi bir para girişi söz konusu olsaydı, yandaş medya bunu bangır bangır bağırmaktan geri durmaz, buna ilişkin belgeleri sürekli göstermekten çekinmezdi.

Bu konu ile ilgili mahkeme dosyasında gerekli açıklama mevcuttur

Cem Küçük beyanında, FETÖ’den Sözcü Gazetesi ve Burak Akbay hesaplarına para girişi yapıldığı bilgisinin MASAK raporunda yer aldığını, Sözcü Gazetesi’nin de buna cevap vermediğini iddia etmektedir. Anılan bilirkişi raporunda da, dava dosyasında da Sözcü Gazetesi’nin ticari kayıtlarında herhangi bir yasadışı işleme rastlanmadığı gibi, bu konu ile ilgili mahkeme dosyasında gerekli açıklama mevcuttur.

İnternet sitenizde, yapmış olduğunuz yayınla müvekkilim Sözcü Gazetesi ve Burak Akbay’a karşı haksız saldırıda bulunulmuş ve kişilik haklarına zarar verilmiştir. Müvekkillerim aleyhine kullanılan sözler gerçek dışıdır. Bu konuda tüm yasal yollara başvurulacaktır. Saygılarımızla."

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Sözcü Gazetesi ve Burak AKBAY Vekili Av. Zülbiye ŞAHİN