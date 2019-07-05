Balık Burcu Tutulma özel hayat alanında Hande Kazanova Temmuz 2019

Temmuz ayına aşk evinizde oluşacak bir Tutulma ile merhaba diyorsunuz sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Balık burcu Temmuz ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Balık burcunu neler bekliyor?

Temmuz ayına aşk evinizde oluşacak bir Tutulma ile merhaba diyorsunuz sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. Uzun zamandır beklediğiniz bazı haberler, hem özel hayat hem de çocuklarınızla ilgili alanlardan karşınıza gelebilir.

Sanatsal işlerinizde önemli açılımlar devreye girerken, risk almayı sevceğiniz bir ay içerisindesiniz. 16 Temmuz’da oluşacak Ay Tutulması sosyal çevre konularınızı hızlandıracak.

Bazı arkadaş ilişkilerinize nokta koymak isteyeceksiniz. 8 Temmuz’da oluşacak Merkür gerilemesi sizin sağlık alanınızda gerçekleşecek. 19 Temmuz’a kadar eski işlerle uğraşmak ve tamamlanması gereken konuların üzerine düşmek önem kazanabilir.

Sağlığınızla ilgili tekrar eden konu ve olayların 19 Temmuz’a kadar karşınıza geldiğini görebilirsiniz. 19 Temmuz ile 1 Ağustos arasında aşk hayatınızı yeniden gözden geçirecek ve bazı konuşmaların üzerinden tekrar tekrar geçeceksiniz. 9-11-14-17 ve 30 Temmuz tarihlerine dikkat edin. Sosyal çevre ve aşk hayatınız arasında gelgitler devrede olacak. Güzel bir ay diliyorum.