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İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Yemen’de kolera ile mücadele

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Yemen’de kolera ile mücadele

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen’deki savaşın yanı sıra kolera ile mücadele etmek zorunda kalan sivillere ilaç desteğinde bulundu, bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İnsani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’de faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteklerini mağdur ve muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, Yemen’in Aden şehrinde yaygınlaşan kolera ile mücadeleye destek veriyor.

İHH, son 3 ayda 6 sağlık kliniğine destek vererek 16 bin 574 kişiye ilaç desteğinde bulundu, 12 bin 250 kişiye de bilgilendirme çalışması yaptı. İHH ekipleri ayrıca birçok konferans verdi ve 2 bin 676 ev ziyareti yaparak aileleri tek tek bilgilendirdi. Kolera ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 28 bin 824 kişiye ulaşılmış oldu.

Yardım ulaştırmak için
Yemen halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor.

Daha fazla destek olmak isteyenler ise İHH’nın banka hesap numaralarına bağış yaparken açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebiliyor.

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