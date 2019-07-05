Otomobil fiyatları uçtu ÖTV indiriminin ardından bu rakamlar cep yakacak
Bir süre önce yapılan ve otomobil almak isteyenleri memnun eden ÖTV indirimi sona erdi. Peki ÖTV indiriminin sona ermesinin ardından otomobil fiyatları ne oldu?
Son yıllarda otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle getirilen ÖTV indirimi, geçtiğimiz günlerde son bulmuştu. Bu indirim kimilerini memnun etse de kimilerini hiç etkilememişti. Merak edilen ise bu indirimin ardından otomobil fiyatlarının ne kadar olacağıydı. Dilerseniz çok tercih edilen arabaların yeni fiyatlarına gelin hep birlikte göz atalım.
Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var, sadece sıfır otomobillerde ÖTV teşviği olan 15 puanlık indirim kalktı. Yani bu da demek oluyor ki hurda indirimi yılbaşına kadar devam ediyor ve matrahına göre 15 bin liraya kadar indirimle arabanızı satın alabiliyorsunuz.
Firmalar ÖTV'nin bir kısmını karşılayabiliyor: Öte yandan bazı otomobil firmaları ise ÖTV indiriminin bir kısmını kendi karşılayarak satış yapabiliyor. Otomobil bayileri kendilerine aldıkları hurda araçları satış konusunda anlaştığınızda maliyetini düşerek devir gerçekleştiriyor. Vekalet ile yapılan bu işlem için sadece 200 lira civarında notere vekalet ücreti ödemiş oluyorsunuz. Peki sıfır otomobillerin yeni fiyatları ne oldu?
Yeni otomobil fiyatları şu şekilde;
Volkswagen Polo 1.0
110.700 lira