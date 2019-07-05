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Bekçilik sınavı ne zaman 2019 EGM sınavda kaç soru çıkacak?

Bekçilik sınavı ne zaman 2019 EGM sınavda kaç soru çıkacak?

EGM 2019 Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman? soruları Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamasının ardından netleşti. 2019/1 bekçilik sınavı 13 Temmuz'da saat 09.00'da yapılacak. Bekçilik sınavı belirli merkezlerde yapılacak.

Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı, 2019/1 bekçilik sınavı ne zaman araştırmaları başladı. EGM tarafından yapılacak olan bekçilik sınavı yerlerinin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Bekçilik sınav 13 Temmuz cumartesi günü saat 09.00'da yapılacak. Bekçilik sınavında adaylara 100 soru sorulacak. 

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2019 bekçilik sınavı için adaylar sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2019? 

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacak. 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

SINAV MERKEZLERİ

2019/1 sınav merkezleri Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas olarak belirlenirken; 2019/2 sınav yerleri Ankara ve İstanbul olarak belirlendi.

BEKÇİLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

13 Temmuz'da yapılacak bekçilik sınavının soruları ve cevap anahtarları 16 Temmuz 2019 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV KONULARI NELER?

Sınav konuları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı ve öncesi müfredat programlarından oluşuyor.

Sınavda 100 soru adaylara yöneltilecek. Soruların dağılımı ise şöyle: Türkçe (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru, Sosyal Bilgiler (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Fen Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Hayat Bilgisi (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Matematik (İlköğretim düzeyi) 15 soru, Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi) 20 soru.

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