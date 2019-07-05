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Ömer Bayram Galatasaray'dan gitmeyince Fatih Terim devreye girdi

Ömer Bayram Galatasaray'dan gitmeyince Fatih Terim devreye girdi

 Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon son düdüğe kadar yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda tekrar yaşamamayı hedefleyen Göztepe, listesindeki Galatasaraylı sol bek Ömer Bayram'la temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın geçen sezon başında Akhisarspor'dan 400 bin Euro bonservis ödeyerek alıp yıllık 500 bin Euro garanti ücret ödediği 28 yaşındaki futbolcu, Göz-Göz'den 600 bin Euro talep edince anlaşma sağlanamadı.

Başkan Mehmet Sepil'in, Ömer'i ikna edemeyince Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le görüştüğü belirtildi.

Kariyerinin ilk yıllarında teknik direktörlük yaptığı sarı-kırmızılılarla iyi ilişkileri olan Terim'in, Ömer'le konuşacağı öğrenildi. 

ömer bayram

Hollanda'da yetişip Türkiye'de Kayserispor forması da giyen Ömer Bayram, Galatasaray'da kalırsa yeni sezonda 400 bin Euro sabit ücret alacak. Ömer, Akhisarspor'da oynarken Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayıp A Milli Takım'a kadar yükseldi.

Göztepe'nin transfer durumu
Gassama'nın sözleşmesinin sürdüğü defansın sağına Hatayspor'dan Murat Paluli'yi alan Göz-Göz, Agbenyenu ve Traore'nin ayrıldığı sol bekte ise Berkan Emir'le sözleşme yenilemişti.

Transferde bir yandan gençlere de yönelen Göztepe, daha önce anlaşma sağladığı Pendikspor'un 19 yaşındaki kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Batuhan, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde takımla antrenmanlara başladı.

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