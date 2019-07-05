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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili kritik açıklama!

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili kritik açıklama!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin alacağı S-400'lere ilişkin, "Kremlin sözcüsü olarak olarak S-400 anlaşmasının planlandığı gibi devam ettiğini teyit edebilirim." açıklaması yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400'lerin sevkiyatına gelecek hafta başlanacağına yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, S-400'lerin teslimat takvimine ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama Temmuz'un ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz." demişti.

S-400'ün özellikleri

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı. S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor. Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

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