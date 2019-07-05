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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: Kimlik tespitleri yapıldı. Araçtakiler Suriyeli. Araçta bomba olduğu belli Haberin devamı. Hatay Reyhanlı'dan bir araçta patlama meydana geldi! Alev topuna dönen araçta 3 kişi öldü işte ilk görüntüler Haberin devamı.
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Hatay Reyhanlı'dan son dakika patlama haberi ölü ve yaralılar var

HATAY 'ın Reyhanlı ilçesinde son dakika patlama haberi geldi. Reyhanlı'dan gelen son dakikaya göre bir araçta patlama oldu. Gelen son dakika bilgisine 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar da var.

HATAY 'ın Reyhanlı ilçesinde bir araçta büyük bir patlama oldu. Gelen son dakika haberine göre patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 3kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın nedeninin en olduğu bilinmiyor.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiğini bildirdi. Hatay Valiliği patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Erdoğan: Şu andaki tespitler terörle bir bağlantısı olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. İncelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Gerisinde ne var ne yok arkadaşlarımız çalışıyor. Onu da zannediyorum, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu andaki tespitler terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız detaylı bilgi verecektir" dedi.

Hatay Valiliği'nden açıklama! 

Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı son dakika açıklamasında iki kişinin öldüğü araçtaki patlamanın neyden kaynaklandığının belirnemediğini söyledi. 

Otomobil alev topuna döndü

Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

Erdoğan'dan il açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da gazetecilere yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybeden vatandaşların kimliklerini belli olduğunu bildirdi. Erdoğan ayrıca ''araçtakiler Suriyeli bomba olduğu belli'' dedi.

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