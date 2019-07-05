Hatay Reyhanlı'da hain bombalı saldırı! Patlamadan ilk görüntüler;
HATA 'ın Reyhanlı ilçesinde son dakika patlama haberi geldi. Reyhanlı'dan gelen son dakikaya göre bomba yüklü bir araçta patlama oldu. 3 Ölü ve çok sayıda yaralı olan saldırıdan ilk görüntüler;
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.
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Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
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Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.
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