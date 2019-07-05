SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: Kimlik tespitleri yapıldı. Araçtakiler Suriyeli. Araçta bomba olduğu belli Haberin devamı. Hatay Reyhanlı'dan bir araçta patlama meydana geldi! Alev topuna dönen araçta 3 kişi öldü işte ilk görüntüler Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA
ADV Muğla Marmaris'te 4 gece 5 gün aile oteli

Meral Akşener ve Burhanettin Kocamaz’ın ‘kumpas’ şikâyetine takipsizlik

Meral Akşener ve Burhanettin Kocamaz’ın ‘kumpas’ şikâyetine takipsizlik

31 Mart seçiminde İyi Parti Mersin adayı olarak ilan edilen ancak adaylık belgelerinin zamanında seçim kuruluna ulaştırılmaması nedeniyle aday olamayan Burhanettin Kocamaz’ın suç duyurusuna takipsizlik verildi.

Mersin İYİ Parti İl Yönetimi’ni suçlayarak suç duyurusunda bulunan Kocamaz’ın, savcılığın takipsizlik kararına yaptığı itiraz da mahkeme tarafından reddedildi.

İyi Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenen, kentin önceki belediye başkanı Burhanettin Kocamaz, gerekli belgeleri partisinin il yönetimince zamanında il seçim kuruluna ulaştırılmadığı için seçime giremedi. Başlayan tartışmaların ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Kocamaz, dönemin il yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu incelendi

Genel merkez tarafından görevden alınan eski il başkanı Servet Koca, yardımcısı Orhan Galip, Akdeniz İlçe Başkanı Abdullah Batıyel ile ve MHP’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna hakkında “seçimde aday olmaya veya olmamaya zorlamak ile görevi kötüye kullanmak” iddiasıyla yapılan suç duyurusunu inceleyen Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen Nisan’da kararını yazdı. 

"Siyasi hakların kullanılmasına engel oldular"

Savcılık kararında, şüpheliler Servet Koca, Orhan Galip ve Abdullah Batıyel’in görevini kötüye kullandıkları, siyasi hakların kullanılmasına engel oldukları iddiasına karşılık, belediye başkanlarının aday gösterilmesi ve seçilmesini sağlayan 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası ile 2972 sayılı Mahalli İdareler Yasası’ndaki hükümlere atıfta bulunuldu. 

"Cezai yaptırım belirlenmedi"

Kararda, her iki yasada seçime katılacak adayların listelerinin ilçe seçim kurullarına ve il seçim kurullarına zamanında verilmemesine ilişkin herhangi bir cezai yaptırım belirlenmediği vurgulandı. Kararda, iddianın iki yasanın yanı sıra 298 sayılı Seçim Yasası’nda da suç olarak düzenlenmediği belirtilirken, şöyle denildi:

298 sayılı yasanın 174. Maddesinde ‘Bu kanunda yazılı suçlardan birini işleyenler veya bu kanunun uygulanmasına taalluk edip de genel hükümlere göre cezalandırılmaları gerekenlerin sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun haklarında umumi hükümler dairesinde soruşturma ve kovuşturma yapılır” şeklinde düzenleme getirdiği, maddedeki düzenlemeye göre genel hükümlere cezalandırılacak bir durumun olması ancak eylemin 298 sayılı yasaya taalluk eden bir eylemin olmasının gerektiğinin anlaşıldığı, bu şekilde aday listesinin ilgili seçim kurullarına verilmemesi eyleminin kanunlarda herhangi bir yaptırıma bağlanmamış olması, bu halde genel hükümlerin uygulanacağına ilişkin yaptırım düzenleyen kanunlara herhangi bir atıfın yapılmamış olması nedeniyle iddia olunan görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşmadığı, yine her ne kadar siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi suçunun işlendiği iddia olunmuş ise de TCK’nın 114/2. maddesindeki suçun oluşabilmesi için cebir veya şiddet kullanılarak veya hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasi parti faaliyetlerinin engellenmesi gerektiği, şüphelilerin  İyi Parti’nin faaliyetini cebir ve şiddet kullanarak engellediklerine ilişkin somut bir delil bulunmadığı, yine listelerin zamanında verilmemesi eyleminin herhangi bir cezai yaptırıma bağlanmaması nedeniyle hukuka aykırı bir davranışla İyi Parti’nin faaliyetinin engellendiğin bahsedilmeyeceği anlaşılmakla iddialar ile ilgili olarak yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına.

İtiraz reddedildi

Kocamaz, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Kocamaz’ın başvurusunu değerlendiren Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği, yapılan itirazı reddetti. Mahkeme kararında, “savcılıkça verilen kararın hukuka uygun olduğu, kararda herhangi bir hukuka aykırılığın ve isabetsizliğin bulunmadığı” değerlendirmesi yaptı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sıcak havalara sağanak yağış molası! Kuvvetli esecek
Foto Galeri Sıcak havalara sağanak yağış molası! Kuvvetli esecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sevgilisinden intikamını 5 bin dolarlık 'bahşiş'le aldı
Sevgilisinden intikamını 5 bin dolarlık 'bahşiş'le aldı
Hatay Reyhanlı'dan son dakika patlama haberi ölü ve yaralılar var
Hatay Reyhanlı'dan son dakika patlama haberi ölü ve yaralılar var
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili kritik açıklama!
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili kritik açıklama!
Genoa Sinan Gümüş'ü açıkladı transferi resmen bitti
Genoa Sinan Gümüş'ü açıkladı transferi resmen bitti
Ömer Bayram Galatasaray'dan gitmeyince Fatih Terim devreye girdi
Ömer Bayram Galatasaray'dan gitmeyince Fatih Terim devreye girdi
İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri 36 gün trafiğe kapatılacak
İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri 36 gün trafiğe kapatılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş fiyatı kaç liradan başlıyor?
Kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş fiyatı kaç liradan başlıyor?
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 EGM sınavda kaç soru çıkacak?
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 EGM sınavda kaç soru çıkacak?
İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Yemen’de kolera ile mücadele
İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Yemen’de kolera ile mücadele
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan fotoğraflarımı kaldırın genelgesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan fotoğraflarımı kaldırın genelgesi
Bekçilik sınav yeri açıklandı mı bekçilik sınavı ne zaman?
Bekçilik sınav yeri açıklandı mı bekçilik sınavı ne zaman?
Sevcan Orhan kaç yaşında aslen nereli ilk Sevcan Orhan ilk eşi kimdir?
Sevcan Orhan kaç yaşında aslen nereli ilk Sevcan Orhan ilk eşi kimdir?
Yorumlar