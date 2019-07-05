Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Kimlik tespitleri yapıldı. Araçtakiler Suriyeli. Araçta bomba olduğu belli" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde"

Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli üç kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. İncelemeler yapılıyor, kimlik tespitleri yapılmış. Gerisinde ne var ne yok arkadaşlarımız çalışıyor. Onu da zannediyorum, kısa zamanda neticesi ortaya çıkacaktır. Şu andaki tespitler terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız detaylı bilgi verecektir." diye konuştu.

"Grup kurmak isteyenler oldu"

Erdoğan, yeni parti iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ''Daha önce bizden ayrılarak mecliste grup kurmak isteyenler oldu. Fakat şu an onları kimse hatırlamıyor'' diye konuştu.