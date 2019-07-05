Avrupa Konseyi ilk defa Srebrenitsa için anma töreni düzenleyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Temmuz'da Srebrenitsa soykırımına ilişkin Avrupa Konseyi'nin ilk defa anma töreni düzenleyeceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve tarihte yaşanan diğer olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak, biz de buna katkı sağlıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Konya'da bir otelde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda, girişimci ve insani dış politikayla dünyanın tüm meselelerinde söz sahibi olmaya çalıştıklarını söyledi.

Yurt dışı hizmetindeki Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin aynı zamanda dünya barışına da önemli katkı sağladığını dile getiren Çavuşoğlu, önümüzdeki dönemde daha yakın iş birliği içinde çalışmanın arzusu içinde olduklarını vurguladı.

"İslam karşıtlığı bugün bir modadır"

"İslam karşıtlığı bugün bir modadır" diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İslam karşıtlığının sebeplerine baktığımız zaman, bunu savunanların ortaya inandırıcı ve tatmin edici bir argüman koyamadığını görüyoruz. Bunun popülizmden kaynaklandığını düşünüyoruz. Maalesef bugün popülizmden beslenen siyasi partilerin hatta siyasetçilerinin ve medyanın, İslam ve göçmen düşmanlığını körüklediğini görüyoruz. Bu, sadece birkaç yıldır yaşadığımız olaylarla değerlendirilemez. Bakınız 1993 yılında Solingen'de yaşanan 5 vatandaşımızın canlı canlı yakılması, ilk gördüğümüz emarelerden bir tanesidir. Yine 2000 ile 2007 arasında NSU davası dediğimiz o süreçte 8'i vatandaşımız, göçmen kökenli 10 kişinin katledilmesi, sistematik bir şekilde öldürülmesi başka bir boyuttur."

Srebrenitsa soykırımı ilk defa anılacak

Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası örgütler nezdinde çok aktif çaba sarf ettiğine dikkati çekerek, "İki yıl Meclis Başkanlığını yaptığım Avrupa Konseyi'nin temel görevi, insan hakları, demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü savunmaktır. Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve tarihte yaşanan diğer olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz." dedi.