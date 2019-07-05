SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: Kimlik tespitleri yapıldı. Araçtakiler Suriyeli. Araçta bomba olduğu belli Haberin devamı. Hatay Reyhanlı'dan bir araçta patlama meydana geldi! Alev topuna dönen araçta 3 kişi öldü işte ilk görüntüler Haberin devamı.
HABER /  POLİTİKA
ADV Muğla Marmaris'te 4 gece 5 gün aile oteli

Avrupa Konseyi ilk defa Srebrenitsa için anma töreni düzenleyecek

Avrupa Konseyi ilk defa Srebrenitsa için anma töreni düzenleyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11 Temmuz'da Srebrenitsa soykırımına ilişkin Avrupa Konseyi'nin ilk defa anma töreni düzenleyeceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve tarihte yaşanan diğer olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak, biz de buna katkı sağlıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Konya'da bir otelde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda, girişimci ve insani dış politikayla dünyanın tüm meselelerinde söz sahibi olmaya çalıştıklarını söyledi. 

Yurt dışı hizmetindeki Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin aynı zamanda dünya barışına da önemli katkı sağladığını dile getiren Çavuşoğlu, önümüzdeki dönemde daha yakın iş birliği içinde çalışmanın arzusu içinde olduklarını vurguladı. 

"İslam karşıtlığı bugün bir modadır"

"İslam karşıtlığı bugün bir modadır" diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İslam karşıtlığının sebeplerine baktığımız zaman, bunu savunanların ortaya inandırıcı ve tatmin edici bir argüman koyamadığını görüyoruz. Bunun popülizmden kaynaklandığını düşünüyoruz. Maalesef bugün popülizmden beslenen siyasi partilerin hatta siyasetçilerinin ve medyanın, İslam ve göçmen düşmanlığını körüklediğini görüyoruz. Bu, sadece birkaç yıldır yaşadığımız olaylarla değerlendirilemez. Bakınız 1993 yılında Solingen'de yaşanan 5 vatandaşımızın canlı canlı yakılması, ilk gördüğümüz emarelerden bir tanesidir. Yine 2000 ile 2007 arasında NSU davası dediğimiz o süreçte 8'i vatandaşımız, göçmen kökenli 10 kişinin katledilmesi, sistematik bir şekilde öldürülmesi başka bir boyuttur."

 Srebrenitsa soykırımı ilk defa anılacak

Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası örgütler nezdinde çok aktif çaba sarf ettiğine dikkati çekerek, "İki yıl Meclis Başkanlığını yaptığım Avrupa Konseyi'nin temel görevi, insan hakları, demokrasi, özgürlükler ve hukukun üstünlüğünü savunmaktır. Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve tarihte yaşanan diğer olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz." dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener ve Burhanettin Kocamaz’ın ‘kumpas’ şikâyetine takipsizlik
Meral Akşener ve Burhanettin Kocamaz’ın ‘kumpas’ şikâyetine takipsizlik
Sevgilisinden intikamını 5 bin dolarlık 'bahşiş'le aldı
Sevgilisinden intikamını 5 bin dolarlık 'bahşiş'le aldı
Hatay Reyhanlı'dan son dakika patlama haberi ölü ve yaralılar var
Hatay Reyhanlı'dan son dakika patlama haberi ölü ve yaralılar var
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili kritik açıklama!
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili kritik açıklama!
Genoa Sinan Gümüş'ü açıkladı transferi resmen bitti
Genoa Sinan Gümüş'ü açıkladı transferi resmen bitti
Ömer Bayram Galatasaray'dan gitmeyince Fatih Terim devreye girdi
Ömer Bayram Galatasaray'dan gitmeyince Fatih Terim devreye girdi
ÖNCEKİ HABERLER
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş fiyatı kaç liradan başlıyor?
Kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş fiyatı kaç liradan başlıyor?
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 EGM sınavda kaç soru çıkacak?
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 EGM sınavda kaç soru çıkacak?
İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri 36 gün trafiğe kapatılacak
İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri 36 gün trafiğe kapatılacak
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor 15 Temmuz resmi tatil mi?
İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Yemen’de kolera ile mücadele
İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan Yemen’de kolera ile mücadele
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Yorumlar