Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama
İhlas Haber Ajansı
SİİRT'te askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde yola döşenen el yapımı patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 2 asker hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Pervari kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan askeri zırhlı araç seyir halindeyken saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle gerçekleşen patlamada 2 asker yaralandı. Patlamada yaralanan 2 asker, Siirt Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.