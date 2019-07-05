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Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama

İhlas Haber Ajansı
Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama

SİİRT'te askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde yola döşenen el yapımı patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada 2 asker hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, bölgede operasyon başlatıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Pervari kırsalında arama-tarama yapacak askerleri taşıyan askeri zırhlı araç seyir halindeyken saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle gerçekleşen patlamada 2 asker yaralandı. Patlamada yaralanan 2 asker, Siirt Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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