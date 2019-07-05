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MHK başkanı Zekeriya Alp görev dağılımını yaptı işte yeni yönetim

MHK başkanı Zekeriya Alp görev dağılımını yaptı işte yeni yönetim

Merkez Hakem Kurulu, yeni başkan Zekeriya Alp'in öncülüğünde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı ilk toplantısında görev dağılımı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in göreve gelmesinin ardından MHK başkanlığına da Zekeriya Alp geçmişti. Tesislerde bugün yapılan toplantıda ise MHK'nin görev dağılımı belli oldu.

Zekeriya Alp başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı şu şekilde netleşti;

Başkan: Zekeriya Alp
Başkan vekili: Oğuz Sarvan
PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu): Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen
Eğitim, planlama, çalışma ve analiz grubu: Yunus Yıldırım, Murat Ilgaz, Turgay Güdü, Hamza Işın, Zihni Aksoy, Ahmet Şahin
Plaj futbolu, Futsal, Bal ve kadın hakemler sorumlusu: Zihni Aksoy
1.bölge sorumlusu: Ahmet Şahin
2.bölge sorumlusu: Yunus Yıldırım
3.bölge sorumlusu: Zihni Aksoy
4.bölge sorumlusu: Ünsal Çimen
5.bölge sorumlusu: Hamza Işın
6.bölge sorumlusu: Turgay Güdü
7.bölge sorumlusu: Murat Ilgaz
8.bölge sorumlusu: Hamza Işın

Zekeriya Alp kimdir?

1 Ocak 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Zekeriya Alp, futbola Feriköyspor'un alt yapısında başladı. Alp, iki sene burada top koşturduktan sonra 1968 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Futbolu bırakana kadar Beşiktaş'ta forma giyen Zekeriya Alp, siyah beyazlı takımla 204 lig maçında forma şansı buldu. Stoper mevkisinde oynayan Alp, 22 kez de A Milli Futbol Takımımız'ın formasını terletti. Zekeriya Alp, futbolu bıraktıktan sonra çeşitli gazetelerde ve televizyon kanallarında futbol yorumculuğu yapıp, spor yöneticiliği de yaptı. 

2014 yılında istifa etmişti
TFF'de Levent Bıçakçı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcülüğü görevinde de bulundu. Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığı zamanında MHK Başkanı olan Alp, 2014 yılında kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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