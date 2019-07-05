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Pep Guardiola transfer rekoru kırdı! Tam 690 milyon euro

Pep Guardiola transfer rekoru kırdı! Tam 690 milyon euro

Atletico Madrid'den Rodrigo'yu transfer ederek en pahalı transferine imza atan Manchester City'de, Pep Guardiola döneminde toplam 690 milyon euro harcandığı gözler önüne serildi.

İngiltere Premier Lig'de son iki sezondur rekorları alt üst ederek şampiyon olan Manchester City, yeni sezon öncesi de kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Bu yaz şu ana kadar Zack Steffen, Angelino ve Rodrigo'yu transfer eden City, Pep Guardiola'nın göreve geldiği 2016 yazından beri transfere toplam 690 milyon euro harcadı.

atl madrid

70 milyon euro
İspanyol çalıştırıcının en pahalı transferi ise geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'den 70 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo oldu.

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