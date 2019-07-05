Selahattin Demirtaş'tan Çekirdekçi Mısto'ya çok konuşulacak mesaj!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Cezaevindeki Selahattin Demirtaş, "Toplumun nabzını çok iyi tutan bir çekirdekçi" dediği Çekirdekçi Mısto'ya "Seni unuttuğumu sanma, Azrail unutsun seni" mesajı yolladı.

Demirtaş 2015 yılında "Çekirdekçi Mısto, ben Mustafa Bey diyorum kendisine kısaca, onunla iyi bir elektriğimiz var. Toplumun nabzını çok da iyi tutan bir çekirdekçi, öyle anlaşılıyor" ifadesini kullanmıştı.

"Seni unuttuğumu sanma"

Demirtaş'ın kardeşi Aygül Demirtaş, ağabeyi Demirtaş'ın 'Çekirdekçi Mısto'nun selamına verdiği yanıtı Twitter adresinden paylaştı. Demirtaş gönderdiği notta, "Sevgili Çekirdekçi Mısto selamını aldım, benden de çok selam. Seni unuttuğumu sanma, Azrail unutsun seni. Buraların çekirdeğinin tadı tuzu yok, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak, herkese selam söyle" dedi.

"Çekirdekçi Mısto. Odur ha"

Çekirdekçi Mısto'nun Demirtaş'a selam söylediği sözleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Çekirdekçi Mısto, görüntülerde Demirtaş'a selamının iletilmesini isteyerek, "Selahattin başkana çok çok selamımı iletin. Çekirdekçi Mustafa'nın çok çok selamı var. Söyle hani bir kere üniversiteye gelmişti ya. Çekirdekçi Mısto. Odur ha." diye konuşmuştu.