Melih Gökçek, Muğla Belediyesi'nin zam haberini CHP'lileri tiye alarak verdi!

Suya ve ulaşıma zam yapan CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesini Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tiye alarak eleştirdi.

Melis Gökçek Twitter hesabından suya ve ulaşıma zam yapan CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesine göndermede bulundu.

Su ve ulaşıma zam

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi geçen hafta suya yapılan zamdan sonra şimdi de ulaşıma zam yaptı. 1 Temmuz 2019’da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında zam yapıldı.

"Şimdi düşünün AK Partili belediye bu zammı yapsa..."

Gökçek, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: Muğla'da CHP'li belediyeden suya ve otobüse zam... Otobüse yüzde 40, suya yüzde 200 zam... Şimdi düşünün AK Partili belediye bu zammı yapsa yandı canım keten helva. CHP'li vatandaşlarımızdan tweetimin altına kel alaka yorumlar bekliyorum.