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Kızı öldürülen acılı anne! "Kızımı öldüren kişi elini kolunu sallayarak geziyor"

Demirören Haber Ajansı
Kızı öldürülen acılı anne! "Kızımı öldüren kişi elini kolunu sallayarak geziyor"

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 2013 yılında ilişki yaşadığı ileri sürülen damadının 27 yaşındaki kız kardeşi Sanem Kulan'ı yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargı Hasan Yoldaş’ın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Heyet değişikliği nedeniyle dava ertelenirken, genç kızın acılı ailesi katilin cezalandırılmasını istedi.

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 2013 yılında ilişki yaşadığı ileri sürülen damadının kız kardeşi Sanem Kulan'ı (27) 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla verilen 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan ve tekrar hakim karşısına çıkan Hasan Yoldaş’ın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Heyet değişikliği nedeniyle dava ertelenirken, genç kızın acılı ailesi katilin cezalandırılmasını istedi.

İlçeye bağlı Murtaza Mahallesi’nde 10 Ekim 2013’de meydana gelen olayda Sanem Kulan, eşinden ayrı yaşayan ağabeyinin kayınpederi Hasan Yoldaş tarafından 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay sırasında kendisi de bıçakla yaralanan Hasan Yoldaş, tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra tutuklandı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Hasan Yoldaş’ın damadının kız kardeşi Sanem Kulan ile ilişki yaşadığı ve çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Hasan Yoldaş, yargılandığı davada haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı bozan Yargıtay, Hasan Yoldaş’ın cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatiyle verilen cezanın düşürülmesini istedi. Geçen aylarda yerel mahkemede tekrar görülen davada Hasan Yoldaş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçen Mayıs ayında Hasan Yoldaş’ın tutuksuz olarak mahkemeye geldiğini gören anne Firdevs Kulan, mahkeme salonu önünde fenalık geçirmişti.

Anne Firdevs Kulan'dan tepki

Ertelenen duruşma bugün tekrar görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Hasan Yoldaş katılmazken ölen Sanem Kulan’ın annesi Firdevs Kulan ve babası Ramazan Kulan ile avukatları hazır bulundu. Duruşma, mahkeme başkanının tayini çıkması ve yeni başkanın henüz göreve başlamaması nedeniyle ertelendi. Anne Firdevs Kulan, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada sanığın daha fazla ceza alması için mücadele ettiğini söyledi. Kızının katilinin dışarıda olmasının kendisini üzdüğünü ifade eden Firdevs Kulan, "Bugün karar çıkar diye geldik. Hiçbir şey olmadı. Başkan olmadığı için yine ertelendi. Biz bir an önce katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Kızımı öldüren kişi elini kolunu sallayarak geziyor" dedi.

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