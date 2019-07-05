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Erdoğan'dan Kurmay Eğitimi mezuniyet töreninde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Kurmay Eğitimi mezuniyet töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İHA ve SİHA'larla ilgili müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaştı.

ABD başkanlarına gittiğimde bana kiralık bir İHA dahi vermiyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz İHA'mızı da üretiyoruz, kendi SİHA'mızı da üretiyoruz diyen Erdoğan müjdeli haberi duyurarak, ''Şimdi onların çok daha kalitelisini de birkaç ay içerisinde üretir hale geleceğiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

Askerlik insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca bizim milletimize ordu millet denmiştir. Mücadeleye daima hazır bulunmamızdan kaynaklıdır bu.

''15 Temmuz tam bir şahlanış olmuştur''

Ezanı, bayrağı, devleti söz konusu olduğunda her bireyi ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışı içinde olmuştur. 15 Temmuz tam bir şahlanış olmuştur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilmiştir. 

Malazgirt’ten bugüne kadar hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bize düşen İstiklal Marşımızın mesajlarını zihniyle kalbiyle anlamış nesiller yetiştirmektir.

Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa ordumuzu yıpratamaya yönelik hadiselere şahit oluruz.Milletimizle ordumuzun arasını açma gayretlerini boşa çıkardık.

Güçlü ordu vurgusu

Güçlü ordu sadece cesur değil aynı zamanda iyi eğitimli ve doğru yönetilen asker demektir. Özellikle bugün mezuniyet törenleri vesilesiyle bir arada olduğumuz askerlerimizin eğitimini çok daha önemli görüyoruz. Milli Savunma Üniversitemizin bünyesinde topladığımız bu eğitim birimleri takdire şayan bir hızla toparlandı ayağa kalktı. Çok kısa sürede ordumuzun her türlü personel ihtiyacı karşılanmaya başladı. Milletimiz ile ordumuzun arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz.

''Aynı anlayışı gördüğümüz sürece taahhütlerimize bağlı kalacağız''

TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız. Türkiye NATO'ya değer katan, güç katan bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece taahhütlerimize bağlı kalacağız.

Suriye’de ülkemize yönelik terör tehditleri zaten bizim ana gündemimizdir. Uluslararası alanda ülkemizin haklarını savunmaya devam ettikçe savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz. İhtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20’sini kendimiz üretebiliyorduk şimdi ise yüzde 70. Bunu başaramamış olsaydık bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranına daha sıkı sarılacağız.

Meclis’te kabul edilen yeni askerlik sistemi ordumuzun yetişmiş insan gücünü geliştirmesine katkı sunacaktır.

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