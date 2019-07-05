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Ali Babacan'a FETÖ soruşturması! Savcılıktan kritik karar

Ali Babacan'a FETÖ soruşturması! Savcılıktan kritik karar

Ali Babacan ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Babacan hakkında "FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği" gerekçesiyle başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

"FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etti"

Eski Hazine çalışanı Ali Çevik, eski bakan Ali Babacan hakkında FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda Babacan’ın bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği belirtilerek Babacan'ın İzmir Askeri Casusluk Davası kumpasının Hazine Müsteşarlığı’nda hayata geçirilmesinde görev aldığı anlatıldı.

"Babacan'a bağlı 7 bürokrat FETÖ'den mahkum olmuştu"

Öte yandan, İzmir Askeri Casusluk soruşturmasıyla Hazine bürokratlarına kumpas kurdukları gerekçesiyle dönemin Başbakan Yardımcısı Babacan’a bağlı çalışan 7 bürokrat geçen Şubat ayında FETÖ üyeliğinden hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklar savunmalarında, Hazine'ye FETÖ'cülerin yerleştirilmesinde eski Bakan Ali Babacan ile eski Müsteşar İbrahim Halil Çanakçı'nın sorumluluğu olduğunu, kurumdaki ByLock'çuların da bizzat Babacan tarafından görevlendirildiğini anlatmıştı.

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