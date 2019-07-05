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Altan Kardeşler ve Ilıcak davası! Yargıtay cezayı bozdu

Altan Kardeşler ve Ilıcak davası! Yargıtay cezayı bozdu

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

"Anayasayı ihlal suçunu değil"

Yargıtay Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a anayasayı ihlal suçundan verilen müebbet cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal suçunu değil ancak FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi. 

"Tahliye taleplerini reddetti"

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Mehmet Altan'ın beraatine karar verilmesine hükmetti

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.

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