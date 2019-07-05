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İstanbul'da PTT şubesinde silahlı soygun

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da PTT şubesinde silahlı soygun

İSTANBUL'da elleri silahlı ve yüzü maskeli 2 kişi PTT şubesini soydu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan PTT şubesi silahlı ve maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. 

Olay, Kağıthane Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. İddialara göre, saat 16.00 sıralarında PTT şubesine gelen elleri silahlı yüzleri maskeli 2 şahıs, güvenlik görevlisine silah doğrulttu. Şahıslar, gişe görevlilerinden paraları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine özel harekat ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. 

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