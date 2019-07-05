UEFA, Trabzonspor kararını açıkladı!

UEFA, Trabzonspor'un gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamasına izin verdi.

UEFA, Trabzonspor'un gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edeceği yönündeki bilgilendirme yazısını kulübe ulaştırdı. Trabzonspor, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.

A Spor canlı yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabileceklerini söyledi.

"UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bazı şartları var. 15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayız. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için önümüzde bir engel bulunmuyor. Kuraları bekleyeceğiz"

"UEFA 2 senelik cezayı yapıştırırdı"

"Eğer biz Trabzonspor yönetimi olarak doğru işleri yapmasaydık UEFA Disiplin Kurulu bize iki yıllık cezayı yapıştırırdı. Durum bu kadar ciddiydi"