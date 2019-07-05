Galatasaray'da varsa yoksa Banega

Spor Toto Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray sahaya indi. Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde başlayan sarı kırmızılılarda, bir grup futbolcu sağlık testlerinden geçerken diğer grup ise önce salonda ardından da sahada çalışma gerçekleştirdi. 16 Temmuz'a kadar İstanbul'da olacak sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde günü çift idmanla sürdürüyor.

Yeni sezonda 3 kulvarda da başarı hedefleyen teknik direktör Fatih Terim, yapılacak takviyelerin yanı sıra kadronun korunmasını istiyor. Geçtiğimiz sezon Ozan Kabak'a hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde şans vererek Türk futboluna kazandıran deneyimli teknik adamın, Avusturya kampına genç oyuncuları da götüreceği öğrenildi.

Öte yandan sarı kırmızılılar'da gözler transfere çevrilmiş durumda... Kaynak yaratabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'da Diagne'nin takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 4 yıl daha kontratı bulunduğunun altını çizen ve ayrılmak gibi bir niyeti olmadığını belirten Senegalli oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali gündemdeki yerini koruyor.

Varsa yoksa Banega

Transfer listesinin ilk sırasında olan Ever Banega içinse bekleyiş sürüyor. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Endülüs ekibiyle 1 yıl kontratı kalan Arjantinli yıldızdan yüksek bir bonservis bedeli elde edebilmek adına, göndermek gibi bir niyetleri olmadığı yönünde açıklamalar yapsa da sarı kırmızılı ekip bu transferi Avusturya kampına kadar gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyor.