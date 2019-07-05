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Adnan Oktar örgütü davasında yeni gelişme

Adnan Oktar örgütü davasında yeni gelişme

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan örgüt lideri Adnan Oktar'ın yakın akrabası Mete Oktar, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyonlar kapsamında cezaevinde 1 yıldır tutuklu olan Adnan Oktar'ın yakın akrabası 75 yaşındaki Mete Oktar sağlık sebeplerinden tahliye edildi.

Mete Oktar'ın yanı sıra 2 isim daha serbest bırakıldı
Mete Oktar'ın yanı sıra Seyhun Şanda ve Ozan Süer isimli iki örgüt üyesi de sağlık sebepleri dolayısıyla denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?
Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 1 yıl önce yapılan operasyon kapsamında önce Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi, 2. dalgada ise 7 kişi tutuklanmıştı.

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