HABER /  GÜNCEL
ADV Muğla Marmaris'te 4 gece 5 gün aile oteli

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

İzmit'te bir otele fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda komisyon karşılığında 4'ü yabancı uyruklu 6 hayat kadınına yer temin ettiğini tespit edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit'te bir otelde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ömerağa Mahallesi'ndeki otelin, komisyon karşılığında 4'ü yabancı uyruklu 6 hayat kadınına yer temin ettiğini tespit etti.

Operasyonla 6 hayat kadını ile otel sahibi E.K. (23), babası V.K. (56), amcası O.K. (45), resepsiyon görevlileri E.B. ve C.K. ile kadınlara ulaşım hizmeti veren taksici E.D. (43) gözaltına alındı.

Hayat kadınlarından yabancı uyruklu olanlar sınır dışı edilirken, diğer ikisi ifadelerinin ardından salıverildi. 

Hırsızlık, yaralama, tehdit gibi suçlardan çok sayıda kaydı olan 6 şüpheli ise "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

E.K, V.K, O.K, E.B. ve C.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.D. serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kamyonetteki 3 kişi hayata son anda tutundu
Kamyonetteki 3 kişi hayata son anda tutundu
Galatasaray'da varsa yoksa Banega
Galatasaray'da varsa yoksa Banega
Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünü bir bir anlattı
Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünü bir bir anlattı
Manisa'da üniversite öğrencilerini gasp eden 3 kişi tutuklandı
Manisa'da üniversite öğrencilerini gasp eden 3 kişi tutuklandı
Samsun'da kocasını öldürtüp kayıp başvurusu yapan kadın tutuklandı
Samsun'da kocasını öldürtüp kayıp başvurusu yapan kadın tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanı: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar
Diyanet İşleri Başkanı: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu
Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu
Sarar ailesi soygununda flaş gelişme!
Sarar ailesi soygununda flaş gelişme!
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
UEFA, Trabzonspor kararını açıkladı!
UEFA, Trabzonspor kararını açıkladı!
HDP'li Kurtulan'ın sözlerine İYİ Partili isimden yanıt!
HDP'li Kurtulan'ın sözlerine İYİ Partili isimden yanıt!
Aile hekimi randevu alma MHRS yeni işlemi yapma-2019
Aile hekimi randevu alma MHRS yeni işlemi yapma-2019
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile giriş
Bekçilik sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile giriş
Bekçilik sınav yeri açıklandı mı bekçilik sınavı ne zaman?
Bekçilik sınav yeri açıklandı mı bekçilik sınavı ne zaman?
Yorumlar