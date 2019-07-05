Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

İzmit'te bir otele fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda komisyon karşılığında 4'ü yabancı uyruklu 6 hayat kadınına yer temin ettiğini tespit edilen 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ'de fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit'te bir otelde fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ömerağa Mahallesi'ndeki otelin, komisyon karşılığında 4'ü yabancı uyruklu 6 hayat kadınına yer temin ettiğini tespit etti.

Operasyonla 6 hayat kadını ile otel sahibi E.K. (23), babası V.K. (56), amcası O.K. (45), resepsiyon görevlileri E.B. ve C.K. ile kadınlara ulaşım hizmeti veren taksici E.D. (43) gözaltına alındı.

Hayat kadınlarından yabancı uyruklu olanlar sınır dışı edilirken, diğer ikisi ifadelerinin ardından salıverildi.

Hırsızlık, yaralama, tehdit gibi suçlardan çok sayıda kaydı olan 6 şüpheli ise "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" iddiasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

E.K, V.K, O.K, E.B. ve C.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.D. serbest bırakıldı.