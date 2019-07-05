KKTC'de 3 gündür kayıp olan iki kız kardeş bulundu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 Temmuz günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan iki kardeş İlknur ile Yağmur Küçük, Girne'de bulundu. Polis ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Duyarlılık gösterip polise yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" denildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 2 Temmuz günü evden çıkan iki kardeş İlknur ile Yağmur Küçük, geri dönmemiş endişelenen Küçük çifti, polise kayıp ihbarında bulunmuştu.

2 Temmuz günü evden çıkan ve bir daha haber alınamayan iki kardeş İlknur ile Yağmur Küçük, 5 Temmuz günü saat 20.00 sıralarında Girne'de, bulundu.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Duyarlılık gösterip polise yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" denildi.