Beşiktaş Kagawa'dan haber bekliyor

Beşiktaş, Tyler Boyd'un transferinde mutlu sona yakın, Kagawa'dan ise haber bekleniyor Siyah beyazlılarda futbol direktörü Ali Naibi dış transfer için görüşmelere devam ediyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın verdiği rapor doğrultusunda belirlenen mevkiler için 3 alternatifli bir listesi olan siyah beyazlılar, takım kimyasını bozmayacak ve uyum sorunu yaşamayacak isimleri kadrosuna katmak için geniş bir araştırma halinde.

Öte yandan Beşiktaş'ın Kagawa'dan haber beklediği öğrenildi. Japon oyuncuya gel mesajı gönderen siyah beyazlılar, beklemeye geçti.

Pazartesi yeni sezonu açacak Beşiktaş'ta eksik bulunmuyor. Avcı genç oyuncuların da yer aldığı bir kamp programı belirlerken, Salzburg kampı öncesinde takımı Riva'da deneyecek. Abdullah Avcı ilk kampın ardından geniş bir rapor çıkartacak ve takımın kalacak gidecekler listesini yönetime sunacak.