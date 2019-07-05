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Sivas'ta üniversite öğrencisi kendini astı

Demirören Haber Ajansı
Sivas'ta üniversite öğrencisi kendini astı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Y. (23), evinde iple asılı halde ölü bulundu.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Mehmet Y.’den haber alamayan arkadaşları, eve geldi. Kapıyı açıp eve giren arkadaşları Mehmet Y.’yi kapının girişinde iple asılı halde buldu.

Hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Mehmet Y.’nin cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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