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Manisa'da üniversite öğrencilerini gasp eden 3 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı
Manisa'da üniversite öğrencilerini gasp eden 3 kişi tutuklandı

MANİSA'da kiraladıkları araçlarla otostop çeken üniversite öğrencilerini araçlarına alıp gasbeden 3 zanlı tutuklandı. 

MANİSA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda üniversite öğrencisinin farklı tarihlerde gasp edildiği şikayeti üzerine harekete geçti. 

Ekipler, kiraladıkları araçlarla otostop yapan öğrencileri araca aldıktan sonra darbeden, paralarını ve cep telefonlarını gasp eden 3 kişiyi tespit etti.

Polisin operasyonuyla yakalanan A.Z. (19), M.B. (25) ve Z.G. (27), işledikleri suçu kabul ederek yaklaşık 20 kişiyi gasp ettiklerini, bu kişilerin uygunsuz videolarını çekip, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, şantaj yaptıklarını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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