Milli futbolcu Merih Demiral, İtalyan devine resmen transfer oldu. Juventus, Merih Demiral'ın Sassuolo'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katıldığını ve 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Juventus'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın bonservisinin 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan alındığı kaydedildi. İtalyan devi, milli futbolcu ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

1998 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu.