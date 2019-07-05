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İsveç'ten 1915 olayları ile ilgili ders gibi açıklama

Anadolu Ajansı
İsveç'ten 1915 olayları ile ilgili ders gibi açıklama

İSVEÇ Dışişleri Bakanı Margot Wallström, "1915 Ermeni ve Süryani soykırımı iddialarını kabul etmemiz zor görünüyor. Bir ülkeyi soykırımcı ilan etmek için elinizde güçlü deliller olması lazım" dedi.

İSVEÇ Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ülkedeki yabacı basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, "İsveç hükümeti, 1915 Ermeni ve Süryani katliamı iddialarını kabul edecek mi?" sorusuna, "1915 Ermeni ve Süryani soykırımı iddialarını kabul etmemiz zor görünüyor. Bir ülkeyi soykırımcı ilan etmek için elinizde güçlü deliller olması lazım" yanıtını verdi.

Söz konusu iddiaları araştırmak için komisyon kurulduğunu hatırlatan Wallström, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşanan olaylardan dolayı bir ülkeyi soykırımcı ilan etmenin büyük bir sorumluluğu var. Biz, tarihçilerden oluşan bir komisyon kurduk. Bu konuda bir sonuç elde etmek çok zor. Zira bu olayları yaşayan canlı tanık yok. İki ülke bunu 'soykırım' olarak kabul etti. Bunu da ben biraz sağlıksız buluyorum. Çünkü böyle bir karar alındığı zaman ardından bazı adımların atılması lazım. Bu da sizi daima bağlar."

"Fanatikliğin her türlüsüne karşıyım"

Wallström, Danimarka'da, geçen ramazan ayında, iftar programını protesto eden aşırı sağcıların, Kur'an-ı Kerim yakması olayına ilişkin de "Fanatikliğin her türlüsüne karşıyım. Din üzerinden yapılan kışkırtmalar oldukça tehlikeli. Ortak yaşam alanlarını bulmalıyız. İslamofobik davranışlar bizi de derinden etkiledi. Birbirimizle konuşmalıyız ve beraber yaşama kültürünü geliştirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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