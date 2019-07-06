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İkizler Burcu Hande Kazanova hafta eğlenceli başlıyor 8-14 Temmuz 2019

İkizler Burcu Hande Kazanova hafta eğlenceli başlıyor 8-14 Temmuz 2019

8-14 Temmuz haftasında İkizler burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı. Hafta ortası itibariyle daha çok günlük işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz.

Haftaya eğlenceli konu ve olaylara odaklanarak başlıyorsunuz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Aşk hayatınız ve eğer çocuğunuz varsa onunla beraber yapmanız gereken olaylar bu hafta başından ortasına kadar etkili olacak.

Hafta ortası itibariyle daha çok günlük işlerinizin üzerine eğilebilirsiniz. Bu pazartesi itibariyle Merkür gerilemeye başlıyor. 19 Temmuz’a kadar iletişimsel konularda dikkatli olun.

Kendinizi yanlış tanıtma ya da yanlış anlaşılma gibi etkiler devrede olabilir. Önemli konuşma ve anlaşmaları 19 Temmuz’a kadar yapmamaya özen gösterin. Salı perşembe ve pazar günleri bizi zorlayabilir.

Bu zorluk maddi anlamda olacak. Hayatın parasal konularda sizin karşınızda olduğunu düşüneceksiniz. Özellikle kariyerinizde birtakım açılımlar devrede.

Bu kariyer açılımlarınızı doğru yönetmeniz gerekecek. Başka insanlara yapacağınız yardımlar sizin kurtarıcınız olabilir. Mutlu bir hafta diliyorum.

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