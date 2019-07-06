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8-14 Temmuz 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova günlük işler ön planda

8-14 Temmuz 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova günlük işler ön planda

Bu hafta günlük hayatın ritmi hız kazanıyor. 8-14 Temmuz 2019 haftasında Boğa burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı.

Haftaya günlük işlerinizin üzerinize düşerek başlayacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar. Bu hafta günlük hayatın ritmi hız kazanıyor. Hafta ortasına kadar işlerinizi iyi planlamalı ve yapmanız gerekenlerin üzerine eğilmelisiniz.

Bu pazartesi iletişim gezegeni Merkür gerilemeye başlayacak. 19 Temmuz’a kadar ev ve aile alanlarınızda geriliyor. Bu dönemde aile büyükleriyle olan iletişiminize dikkat etmeniz gerekebilir.

Evinizle ilgili yapacağınız birtakım işleriniz varsa dikkatli olun. Bu haftanın en kritik günleri salı, perşembe ve pazar. Salı ve perşembe günü sinirli olup hemen harekete geçmek isteyebilirsiniz.

Negatif etkiler sizi zorlayabilir. Gelecek planlarınıza ve aile ilişkilerinize odaklanmalısınız. Ev kazalarına açık bir zaman diliminde olabilirsiniz. Olumlu noktalara odaklanıp sosyal çevre ve arkadaşlarınızdan destek alarak zorlukları geride bırakabilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum.

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