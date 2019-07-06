Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 ailevi konular önemli Yengeç Burcu

Ev ve aile ilgili yapılması gerekenler hafta ortasına kadar vaktinizi alabilir. 8-14 Temmuz 2019 haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı.

Haftaya ailevi konularınız ön planda olarak başlıyorsunuz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. Ev ve aile ilgili yapılması gerekenler hafta ortasına kadar vaktinizi alabilir.

Perşembe gününden sonra ise hayata daha keyifli bakacaksınız. Bu hafta en çok ilişkilere dikkat etmeniz gerekecek. 19 Temmuz’a kadar büyük parasal girişimlerden uzak durmanız yerinde olabilir.

Küçük ölçekli işler içerisinde bulunmak bu dönem sizi olası sıkıntılardan koruyacak. Salı, perşembe ve pazar günleri ilişkilerinize çok dikkat etmelisiniz.

Bu hafta hem ortaklı işlerinizde hem de ilişkilerinizde sıkıntı ve problemlere açık görünüyorsunuz. Riskli işlerden kaçınmak yerinde olabilir.Pazar günü özel hayatınızda güç çekişmelerine hazır olmalısınız. Bu hafta bol bol gezip, değişik yerlerde bulunmanız size iyi gelebilir. Güzel bir hafta diliyorum.