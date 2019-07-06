Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 maddi konular önemli Başak Burcu

Hafta ortasından sonra ise iletişiminiz hızlanacak. Yakın çevrenizle kısa vadeli planlar içerisine girebilirsiniz. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. 8-14 Temmuz haftasında Başak burcunu neler bekliyor?

Bu hafta maddi konular ön planda. Hafta ortasına kadar parasal işlerinizin üzerine düşeceksiniz sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Hafta ortasından sonra ise iletişiminiz hızlanacak. Yakın çevrenizle kısa vadeli planlar içerisine girebilirsiniz.

Pazartesi Merkür gerilemeye başlıyor. Sizin kadersel alanınızda gerileyecek. Kendinizi biraz geriye çekeceğiniz ve geçmişte yaptığınız hatalarla yüzleşeceğiniz bir dönem. 19 Temmuz’a kadar büyük girişimlerden kaçının.

Merkür sizin yöneticiniz olarak kadersel bir alanda olacak. Salı, perşembe ve pazar haftanın dikkat çekici günleri. Bu hafta sosyal çevre ilişkilerinizi fazla zorlamamalısınız.

Özel hayatınızla ilgili konularda arkadaşlarınızın sizin üzerinize geldiğini görebilirsiniz. Düşünceleriniz çok önemli olacak ve şartlar sizi zorlasa bile olumlu düşünmeye özen göstermelisiniz. Hayatın sizi desteklediğini aklınızdan çıkarmayın. Güzel bir hafta diliyorum.