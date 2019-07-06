Aslan Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 iletişimi yüksek bir hafta

Bu hafta iş alanlarınıza ve sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekecek. 8-14 Temmuz 2019 haftasında Aslan burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı.

İletişimi yüksek haftalardan birine başlıyorsunuz sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Arkadaşlarınızla kısa vadeli planlar yaparak diğer insanlarla bir araya geleceksiniz.

Hafta ortasına kadar yakın çevrenizle olan bağlantınız önemli olurken hafta ortasından sonra ise algınızı ailevi konulara çevirebilirsiniz. Bu hafta iş alanlarınıza ve sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekecek. Merkür sizin burcunuzda geriliyor.

Yanlış anlaşılmalara en meyilli burç siz olacaksınız. Kendinizi doğru ifade etmeye özen gösterin. 19 Temmuz’a kadar büyük girişimlerde desteklenmiyorsunuz.

Salı, perşembe ve pazar bu haftanın en zorlayıcı günleri. Salı günü beklenmedik bir durumla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu durum sağlığınızı etkileyebilir.

Perşembe günü iş yaptığınız insanlara karşı ılımlı ve anlaşmaya yatkın olun. Bu haftanın enerjilerini dengelemek için kendi alanınıza çekilmek önemli olacak. Güzel bir hafta diliyorum.