Berna Laçin "lince razıyım" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi
Yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Berna Laçin, nargile hakkında yaptığı paylaşım ile tartışmayı başlattı.
Oyuncu Berna Laçin, gündemde tartışma yaratacak bir paylaşım yaptı. Laçin, "Lince razıyım" diyerek nargileden nefret ettiğini söyledi.
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Tartışmanın fitilini ateşledi
Gündeme dair dikkatini çeken ya da kendisini rahatsız eden konularda paylaşımlar yapan Berna Laçin, son olarak birçok mekanda bulunan nargile üzerine bir paylaşım yaparak tartışmanın fitilini ateşledi.
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"Şu Nargile olayından nefret ediyorum"
Başarılı oyuncu Twitter hesabından, "Şu Nargile olayından nefret ediyorum. Oh söyledim, lince razıyım, elimde değil" dedi.
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Bir çok sosyal medya kullanıcısı "Lince razıyım" diyen Laçin'e destek oldu.
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