Merkez Başkanlığına Murat Uysal atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Murat Uysal, "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

TCMB açıklamasına göre Başkan Uysal, "hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını" belirtti.

CHP'den tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bunu da gördük. Bağımsız TCMB’nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA.