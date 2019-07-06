HABER /  EKONOMİ
ADV Muğla Marmaris'te 4 gece 5 gün aile oteli

Merkez Başkanlığına Murat Uysal atandı

Merkez Başkanlığına Murat Uysal atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alınarak, yerine Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Murat Uysal, "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu.

TCMB açıklamasına göre Başkan Uysal, "hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını" belirtti.

CHP'den tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bunu da gördük. Bağımsız TCMB’nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü!
Erdoğan Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü!
İsveç'ten 1915 olayları ile ilgili ders gibi açıklama
İsveç'ten 1915 olayları ile ilgili ders gibi açıklama
Sarar ailesi soygununda flaş gelişme!
Sarar ailesi soygununda flaş gelişme!
Denizli'de bir kişi parkta fare zehri içip intihara kalkıştı
Denizli'de bir kişi parkta fare zehri içip intihara kalkıştı
Diyanet İşleri Başkanı: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar
Diyanet İşleri Başkanı: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar
Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünü bir bir anlattı
Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünü bir bir anlattı
ÖNCEKİ HABERLER
Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 maddi konular önemli Başak Burcu
Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 maddi konular önemli Başak Burcu
Aslan Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 iletişimi yüksek bir hafta
Aslan Burcu Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 iletişimi yüksek bir hafta
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
15 Temmuz mesajları resimli 15 Temmuz duygusal sözleri
Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 ailevi konular önemli Yengeç Burcu
Hande Kazanova 8-14 Temmuz 2019 ailevi konular önemli Yengeç Burcu
İkizler Burcu Hande Kazanova hafta eğlenceli başlıyor 8-14 Temmuz 2019
İkizler Burcu Hande Kazanova hafta eğlenceli başlıyor 8-14 Temmuz 2019
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
Engelli maaşı temmuz zammı kaç para oldu?
8-14 Temmuz 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova günlük işler ön planda
8-14 Temmuz 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova günlük işler ön planda
Bekçilik sınav merkezleri neresi EGM sınav yeri sorgulama
Bekçilik sınav merkezleri neresi EGM sınav yeri sorgulama
Yorumlar 3 yorum