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Durmuş Yılmaz'dan Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirme

Durmuş Yılmaz'dan Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirme

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin olarak paylaşımda bulundu.

Görevden alınma koşullarını kanunlara göre açıklayan Yılmaz, kurumsal kimliği güçlü Merkez Bankalarında görevden alma sistemini anlatarak, "Ülkemizdeki uygulamayı bu açıdan değerlendirebilirsiniz" dedi.

Yılmaz sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Madde 27- Başkanlık görevi, özel bir kanuna dayanmadıkça Banka dışında teşrii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemez. Bundan başka Başkan, ticaretle uğraşamayacağı gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar olamaz. Hayır dernekleri ile amacı hayır, sosyal ve ...

Madde 28- ... Başkan (Guvernör) ancak, 27 nci maddedeki yasakların gerçekleşmesi ve bu Kanunla kendisine verilen görevlerin devamlı surette ifasını imkansız kılacak durumların ortaya çıkması hallerinde, atanmasındaki usule göre görevinden af olunabilir.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında, kendisi istifa etmediği sürece, Başkanın görevden alınması mümkün değildir. Bu güvence MB bağımsızlığının ayrılmaz bir parçasıdır. Uygulamadan da görüleceği üzere bu hususun yasada yazması gerekli koşuldur.

Yeterli koşul ise bu düzenlemenin siyasetçi tarafından içselleştirilmesidir. İçselleştirme de zamanla ortaya çıkacak kültürel birikimle olur. Ülkemiz de eksik olan budur. Kredibilite ve kurumsal kimlik inşası böyle olur.

FED, ECB gibi kurumsal kimliği güçlü MB larında görev değişikliğinin nasıl yapıldığını biliyoruz. Önce aday isimleri ortaya çıkıyor, toplum şöyle veya böyle görüş bildiriyor ve nihayet , üç aylık bir geçiş süresinde, atamaya yetkili makam bir isimle ilgili kararını açıklar.

Süreç şeffaftır, belirsizlik yoktur, piyasa açısından sürpriz yoktur. Bu da o topluma düşük enflasyon, yüksek büyüme ve güçlü istihdam ve refah olarak döner. Ülkemizdeki uygulamayı bu açıdan değerlendirebilirsiniz."

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