Tacizci haberi Denizli'yi ayağa kaldırdı! Linçten jandarma kurtardı

Denizli Honaz'da kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan mahalle sakinleri, tacizde bulunduğu belirtilen kişinin evindeki eşyaları dışarı çıkartıp ateşe verdi.

Kocabaş Mahallesi'nde yaşadığı belirtilen K.E'nin (47) küçük bir kıza tacizde bulunduğu iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri, cadde üzerinde toplanarak şahsın evine yürüdü ve K.E'nin evindeki eşyaları dışarı çıkartıp ateşe verdi.

Kalabalığın arasından zor aldı

İtfaiye ekipleri vatandaşların engellemesine rağmen yangını söndürdü. Jandarma ekipleri evin çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri aldı. Jandarma, şüpheliyi öfkeli kalabalığın arasından alarak, gözaltına aldı. Bölgeye çevik kuvvet polisi ve TOMA sevk edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.E, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.