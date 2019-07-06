Denizli'de drift yapan sürücünün cezası kesildi!

DENİZLİ'de "drift" yapan sürücüye "trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 7 bin lira para cezası kesildi.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü görüp aracı durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayıp kaçtı

Polisin dur ikazına uymayan otomobil bölgeden uzaklaştı. Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından trafik polisleri, otomobili, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu.

"Drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçu

Daha sonra sürücü F.T'ye ulaşan ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 7 bin lira para cezası uyguladı.

Ehliyetine el konuldu

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.