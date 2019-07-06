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Karısı intihar ederken bakın kocası ne yaptı

İhlas Haber Ajansı
Karısı intihar ederken bakın kocası ne yaptı

ADANA'da köprüye intihar etmek için çıkan eşini izleyen adamın rahatlığı herkesi şaşırttı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bunalıma giren 37 yaşındaki kadın intihar etmek için köprüye çıktı. Eşinin intiharını ağaca yaslanarak izleyen eşin rahatlığı dikkatlerden kaçmadı.

Adana Regüllatör Köprü Yüreğir ayaklarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, babasının mirasından pay alamadığını söyleyen K.A, Seyhan Nehri üzerinde bulunan köprüye çıkıp intihar etmek istedi. 7 çocuk annesi K.A, bağırarak kendisini atacağını söyledi. Sinir krizi geçiren kadını gören vatandaşlar 112 Acil Yardım ve CANKUR ekiplerine haber verdi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan K.A uzun süren ikna çalışmaları sonunda bir anlık dikkat dağınıklığından faydalanılarak kolundan tutulup kurtarıldı.



Sinir krizi geçiren kadın polis ve 112 ekiplerince ambulansa ardından yapılan ilk tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

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