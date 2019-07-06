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Bolu'da ele geçirildi piyasa değeri 72 milyon dolar

Bolu'da ele geçirildi piyasa değeri 72 milyon dolar

BOLU Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan ve piyasa değeri 72 milyon dolar olan 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi.

Bolu'da, düzenlenen operasyonda "kaliforniyum" olduğu değerlendirilen 18,01 gram radyoaktif madde ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Atatürk Orman Parkı yanında durdurulan bir otomobile operasyon düzenlendiği bildirildi.

Nükleer silah başlıklarında kullanılıyor

Araç içinde yapılan aramada, nükleer silah başlıkları ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

Piyasa değeri 72 milyon dolar

Açıklamada, piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olduğu değerlendirilen ve ithali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan maddenin, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderildiği ifade edildi.

Ekiplerin, ele geçirilen kaliforniyum maddesiyle ilgili 5 şüpheli hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

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