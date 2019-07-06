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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guterres BM'de skandal olayı görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Guterres BM'de skandal olayı görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri  Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu ve Guterres görüşmesinde BM ofisinde SDG ile gerçekleşen ile “Eylem Planı” imzalaması ele alındı.

Ne olmuştu?

BM Temsilcisi, Suriye Demokratik Güçleri adı altında PKK teröristi Ferhat Abdi Şahin ile sözde "eylem planı" imzalamıştı. BM ile YPG/PKK'nın imzaladığı skandal eylem planı, BM Cenevre Ofisi'nin tatil olduğu cumartesi günü ve sadece birkaç kişinin bilgisi dahilinde ve gizlice olmuştu.

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