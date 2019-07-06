Türkiye, Afrin'de yaraları sarmaya devam ediyor

Halka Türkiye'nin dinsiz olduğu anlatılmış

Şu ana kadar ziyaret edilen bütün bölgelerdeki halk Türk görevlilere eğitim aldıkları yerlerde her zaman Osmanlı Devleti'nin işgalci bir devlet olduğunu, İslam'la hiçbir alakası olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin de dinsiz bir devlet olduğunu halka aşıladıklarını anlattıkları görüldü. Bölge halkı Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede yaptığı büyük hizmetler ve görevlilerin de halk ile iç içe olup gerçekleştirdikleri hizmetleri görünce asıl İslam'ın Osmanlı ve Türkiye'de yaşandığını, örnek alınması gerekilen bir millet olduğunu beyan etti.