Türkiye, Afrin'de yaraları sarmaya devam ediyor
Afrin'de görev yapan Türk yetkililer terör örgütlerinden temizlenen bölgedeki yaraları sarmaya devam ediyor.
Zeytin Dalı Harekatı sonrasında terör örgütlerinden temizlenen Afrin'de Türk heyeti bölgedeki yaraları sarmaya devam ediyor. Türk yetkililer bölgenin kalkınması ve eğitim için bölgede seferberlik ilan etti.
Türk yetkilileri askeri harekatın ardından terörden arındırılan Afrin'de bölgeyi tanıma amaçlı ziyaretler yaptı. Türk görevliler her bölgeden halkla bir araya gelip halkın bilgi ve eğitim düzeyini öğrendi. Her bölgede halkın çok eksik olduğu konular üzerinde durdu.
Çocukları ve yetişkinleri ayrı ayrı toplayarak her yaş grubuna uygun şekilde dini eğitim programları düzenledi. Verilen eğitimler sadece dini bilgileri içermiyordu aynı zamanda bozuk terör örgütü (PYD,PKK,DEAŞ) fikirleri karşısında bilinçlendirme ve toplum arasında birlik ve beraberlik şuurunu uyandırmaya yönelik eğitimler gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam edildi.
Halka Türkiye'nin dinsiz olduğu anlatılmış
Şu ana kadar ziyaret edilen bütün bölgelerdeki halk Türk görevlilere eğitim aldıkları yerlerde her zaman Osmanlı Devleti'nin işgalci bir devlet olduğunu, İslam'la hiçbir alakası olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin de dinsiz bir devlet olduğunu halka aşıladıklarını anlattıkları görüldü. Bölge halkı Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede yaptığı büyük hizmetler ve görevlilerin de halk ile iç içe olup gerçekleştirdikleri hizmetleri görünce asıl İslam'ın Osmanlı ve Türkiye'de yaşandığını, örnek alınması gerekilen bir millet olduğunu beyan etti.